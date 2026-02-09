ثقافة الكراهية والدجل والقتل

لواء إسرائيلي متقاعد : "إسرائيل" تتفكك داخلياً وقد لاتبلغ مئويتها


حذر اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقال نشرته صحيفة "معاريف" من أن كيان الاحتلال تتعرض لتآكل داخلي خطير، قد يمنعها من الوصول إلى عامها المئة، مشيراً إلى أن الكراهية المتفشية بين مكوناتها المختلفة إلى جانب قيادة قصيرة النظر وأنانية سياسية، أصبحت أخطر تهديد على وجودها من أي خطر خارجي.

وأوضح بريك أن هذا التفكك ترافق مع قيادة ضلت طريقها، فضلت مصالحها الشخصية على المصلحة العامة، وافتقرت إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى، مما أدى إلى تآكل القدرة الوطنية في جميع القطاعات، من الأمن والاقتصاد إلى التعليم والصحة والبنية التحتية والعلوم.

وقال إن دولة الاحتلال أصبحت في نظر العالم خلال السنوات الأخيرة مصدر اشمئزاز ونفور، في وقت يتزايد فيه عدد أبنائها الذين يختارون الهجرة إلى الخارج.

وأضاف أن جيل اليوم يعاني من ويلات الحرب المستمرة، والإرهاق النفسي، والقلق الوجودي على سبل العيش، مشيراً إلى أن الحرب الضارية على مدى العامين الماضيين لم تكشف فقط زيف الأنظمة القائمة، بل كشفت أيضاً عن هشاشة القدرة على الصمود أمام التحديات المتراكمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لواء إسرائيلي متقاعد : "إسرائيل" تتفكك داخلياً وقد لاتبلغ مئويتها
وثائق أمريكية تكشف عن تبرع إبستين للجيش الإسرائيلي وتمويل الاستيطان
استطلاع صادم: غالبية الإسرائيليين يطالبون برحيل ’نتنياهو’
الاستنساخ البشري.. فضيحة جديدة تطارد إبستين
قنبلة بوثائق إبستين: اتهامات خطيرة تتعلق بسلوك ترامب مع قاصرات
فضيحة في إسرائيل.. ناشطة تشاهد خبر مقتلها في إيران على قناة عبرية
إسرائيل تواجه حماس بـالعميل "الأسطل"
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
ترامب: لا أحتاج القانون الدولي في إدارة أمريكا
بعد النفط الفنزويلي جاء دور النفط العراقي ... ترامب: سنحتفظ بالنفط في العراق لتجنب أخطاء الماضي
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك