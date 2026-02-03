استطلاع صادم: غالبية الإسرائيليين يطالبون برحيل ’نتنياهو’

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية أن 53% من المستوطنين الإسرائيليين يرون أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرة رئيس وزراء الاحتلال المجرم "بنيامين نتنياهو" السياسية.

المجرم نتنياهو، الذي يبلغ من العمر 76 عاماً، بدأ مسيرته السياسية كعضو في الكنيست الصهيوني عن حزب "الليكود" منذ عام 1988، وشغل منصب رئيس الوزراء في كيان الاحتلال في ست حكومات على مدار ثلاث ولايات. حالياً، يعاني من انتقادات تراوحت بين اعتباره يُلحق الضرر بالكيان (30%) أو أنه حقق إنجازات لكن حان الوقت للرحيل بـ "كرامة" (23%).

بينما يرى 38% من المستوطنين أنه لم يحن الوقت بعد لإنهاء دوره، فإن بين ناخبي المعارضة، تُظهر البيانات أن 60% يعتبرون أن نتنياهو يُلحق ضرراً بالكيان ويجب أن يغادر منصبه.