ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الاستنساخ البشري.. فضيحة جديدة تطارد إبستين


كشفت وثائق حديثة عن تورّط جيفري إبستين في دعم مشروع مثير للجدل لإنتاج طفل بشري مصمّم وراثيا، وربما الوصول إلى الاستنساخ البشري، عبر تعاون سري مع باحث يصف نفسه بـ"العالم المجنون".

وأظهرت الملفات، التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، مراسلات إلكترونية بين إبستين وبرايان بيشوب عام 2018، كان الأخير يسعى خلالها إلى تمويل مشروع لتحسين النسل وراثيا وتعديل الجينات البشرية.

وبحسب الرسائل، أبدى إبستين استعداده لتمويل المشروع بشرط عدم ارتباط اسمه به علنا، إذ كتب: "ليس لدي مشكلة في الاستثمار، لكن المشكلة أن يبدو وكأنني أقود المشروع".

وأوضح بيشوب، في إحدى رسائله، أن المشروع يحتاج إلى تمويل سنوي يبلغ نحو 1.7 مليون دولار لمدة خمس سنوات، إضافة إلى مليون دولار لتجهيز المختبر، ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى قرابة 9.5 ملايين دولار.

كما أشار إلى إجراء تجارب على الفئران داخل مختبر في أوكرانيا، شملت عمليات جراحية وحقنا دقيقة، في إطار تطوير تقنيات تعديل وراثي تمهيدا لتجربتها على البشر.

