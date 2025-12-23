إسرائيل تكشف عن خطة استيطان سوريا.. "لن نتزحزح مليمترا واحدا"

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن تل أبيب لن تتحرك مليمترا واحدا من سوريا، معلنا أنه سيتم إقامة وحدات استيطانية بدلا من المستوطنات التي أخليت داخل غزة.

وخلال مؤتمر في بيت إيل حول مستقبل قطاع غزة والمنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل في سوريا، واصل كاتس التأكيد على سياسة بلاده في المنطقة، وأضاف موجها رسالة أخرى، قائلا: "نحن في فترة السيادة العملية. هناك هنا فرص لم تتوفر منذ وقت طويل".

وشدد على أن "هذه حكومة استيطان وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية".

يذكر أنه في 8 كانون الثاني 2024 وبعد ساعت من سقوط النظام السابق، أطلقت إسرائيل عملية "سهم باشان"، وهي عملية عسكرية جوية وبرية، حيث توغلت القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، ويساندها سلاح الجو بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.

العملية هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي تعبر فيها القوات الإسرائيلية السياج الحدودي السوري، محتلة أراضي سورية جديدة، بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 ايار 1974 في أعقاب حرب تشرين الاول.