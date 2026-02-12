فضيحة مدوية.. جندي إسرائيلي كشف موعد ضرب إيران على موقع للمقامرة

في حادثة غريبة أثارت ضجة في إسرائيل، أقدم جندي احتياط على استعمال معلومات سرية وحساسة من أجل المقامرة، وكسب أرباح مادية عبر موقع للمراهنة.

فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، ( 12 شباط 2026 )، أن اتهامات وجهت إلى مواطن وجندي احتياط للاشتباه في استخدامهما معلومات سرية للمراهنة على عمليات عسكرية عبر موقع "بولي ماركت" الإلكتروني.

وذكرت وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية في بيان أنه جرى إلقاء القبض بعد عملية مشتركة على عدد من المشتبه بهم في الآونة الأخيرة للاشتباه في أنهم قاموا بالمقامرة على الموقع، وفق رويترز.

كما أضافت أنه يُشتبه "أن ذلك استند إلى معلومات سرية اطلع عليها جنود الاحتياط أثناء تأدية واجباتهم العسكرية".

يوم ضرب إيران

إلى ذلك، قرر مكتب المدعي العام توجيه اتهامات إليهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة وكذلك اتهامات تتعلق برشاوى وعرقلة سير العدالة.

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن القضية مرتبطة على الأرجح بتحقيق يتعلق برهان مستخدم مجهول على أن إسرائيل ستقصف إيران يوم الجمعة الذي قصفتها فيه خلال حزيران 2025.

خطر أحمر

رغم أن الجيش الإسرائيلي أكد أن "نتائج التحقيق أشارت إلى عدم حدوث أي ضرر عملياتي". لكنه قال إن هناك "إخفاقا أخلاقيا خطيرا وتجاوزا واضحا لخط أحمر، وهو ما لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من أفراده".

كما أضاف أن إجراءات جنائية وتأديبية ستتخذ ضد أي طرف تثبت مشاركته في مثل هذه الأفعال.

فيما لم تتوفر تفاصيل أخرى عن التحقيق، أو هويات الضالعين في الأمر بموجب حظر للنشر تفرضه السلطات الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل كانت قصفت الداخل الإيراني بشكل مفاجئ يوم الجمعة 13 يونيو حزيران الماضي، فيما كان يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط، ما شكل هجوما مباغتا للسطات الإيرانية.