وثائق أمريكية تكشف عن تبرع إبستين للجيش الإسرائيلي وتمويل الاستيطان


كشفت وثائق جديدة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية عن تبرعات الملياردير الأمريكي سيئ الصيت جيفري إبستين للجيش الإسرائيلي ولجهات تمويل الاستيطان في الضفة الغربية عام 2005.

ويأتي ذلك إلى جانب إنكار إبستين وجود دولة فلسطينية في مراسلات إلكترونية عام 2012. وأظهرت المستندات الضريبية لإبستين أنه تبرع في 3 مارس 2005 بمبلغ 25 ألف دولار لـ"جمعية أصدقاء الجيش الإسرائيلي"، و15 ألف دولار لـ"الصندوق القومي اليهودي"، الذي يمول المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى 5 آلاف دولار للمجلس القومي للنساء اليهوديات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وتشير مراسلات إلكترونية أرسلها إبستين في 20 مايو 2012 إلى شخص ما، إلى أنه "لا وجود لفلسطين تاريخيا"، وأن "فلسطين لم تكن يوما دولة عربية أو فلسطينية مستقلة".

كما تكشف الوثائق تفاصيل عن جنازة إبستين في أغسطس 2019، حيث تم توجيه الصحفيين لتتبع مركبة تحتوي تابوتا فارغا، بينما نقلت جنازته لاحقا بواسطة مركبة أخرى، وفق إفادة مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في 31 يناير الماضي عن نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين، مع السماح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع الكامل عليها داخل مقر الوزارة دون إمكانية نسخها إلكترونيا.

ويذكر أن إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء محاكمته لإدارته شبكة استغلال جنسي للقاصرات، وردت أسماؤه في ملفات القضية إلى جانب شخصيات عالمية بارزة، من بينهم الأمير البريطاني أندرو والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك والمغني مايكل جاكسون وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

