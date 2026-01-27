ثقافة الكراهية والدجل والقتل

فضيحة في إسرائيل.. ناشطة تشاهد خبر مقتلها في إيران على قناة عبرية


دحضت ناشطة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء ( 27 كانون الثاني 2026 )، ادعاءات بثّتها وسائل إعلام عبرية تحدثت عن مقتلها خلال الاحتجاجات الجارية في إيران، مؤكدة أنها بخير وتتواجد في منزلها، ومعبّرة عن صدمتها لرؤية خبر وفاتها متداولًا على شاشات التلفزة.

وكانت قناة عبرية قد عرضت صورة الناشطة الإسرائيلية نويا تسيون ضمن نشرة إخبارية، زاعمة أنها إحدى ضحايا الاحتجاجات في إيران، وأفادت في تقريرها بـ"مقتل أربعة إيرانيين من أصول يهودية خلال الاحتجاجات"، مشيرة إلى أن "العدد قد يكون أعلى، إلا أن انقطاع الإنترنت في إيران يصعّب التحقق من صحة المعلومات الواردة من هناك".

وعقب بث التقرير، سارعت وسائل إعلام عبرية وصحفيون إلى تداول الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما ذهب بعضهم إلى الادعاء بأن عدد القتلى اليهود في إيران وصل إلى خمسة.

في المقابل، ظهرت تسيون في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "تيك توك"، بدت فيه في حالة ذهول، بعد مشاهدتها خبر مقتلها وعرض صورتها على الشاشة، مؤكدة أنها لا تزال على قيد الحياة.

وقالت تسيون: "لم أتخيل يومًا أن يحدث لي هذا… ماذا يجري؟ أنا في منزلي الآن، وسأخرج لممارسة الرياضة بعد نصف ساعة".

وفي محاولة لتبرير ما حدث والتنصل من المسؤولية، أوضحت القناة العبرية لاحقًا أن الأنباء التي تحدثت عن مقتل أربعة يهود إيرانيين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت إلى وسائل إعلام مختلفة، بما في ذلك داخل إسرائيل.

وأضافت القناة أن "تسيون، التي تعمل مديرةً لوسائل التواصل الاجتماعي لفنانين، فوجئت بظهورها على شاشة التلفزيون على أنها إحدى الضحايا الذين قُتلوا في الاحتجاجات".

من جهتها، نفت تسيون في حديثها للقناة أن يكون لها أي أقارب أو معارف في إيران، مؤكدة أن ما جرى يندرج في إطار معلومات مغلوطة جرى تداولها دون تحقق.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
