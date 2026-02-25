ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صحيفة اسرائيلية: تل أبيب قلقة من صفقة جزئية محتملة بين واشنطن وطهران


أفادت صحيفة معاريف الاسرائيلية، اليوم الاربعاء ( 25 شباط 2026 )، بأن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً سريعاً وجزئياً مع إيران يشبه ما حدث مع الحوثيين، من شأنه أن يمنح طهران موارد مالية لتعزيز برنامجها للصواريخ الباليستية ودعم وكلائها الإقليميين.

وأكدت الصحيفة أن "السيناريو الأسوأ يتضمن ضربة أمريكية محدودة يتبعها اتفاق ضعيف يترك إسرائيل عرضة لهجمات إيرانية بالصواريخ. بينما تعتبر تل أبيب أن السيناريو المثالي هو حملة عسكرية واسعة تستهدف المنشآت النووية والصاروخية وربما إسقاط النظام، أما السيناريو المقبول نسبياً فهو استمرار الوضع الراهن عبر ضغوط وعقوبات حتى ينهار النظام داخلياً.

يأتي ذلك في وقت تستأنف فيه الولايات المتحدة وإيران المحادثات حول برنامج طهران النووي، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق السابق، وسط خلافات حول إضافة برنامج الصواريخ ودعم الجماعات المسلحة على جدول المفاوضات، وهو ما ترفضه إيران.

في الوقت نفسه، أرسل ترامب قوة عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط تشمل حاملتي طائرات و12 سفينة حربية وعدداً كبيراً من المقاتلات، مؤكداً استعداده لاستخدام القوة إذا فشلت المفاوضات، ومن المقرر استئناف الجولة المقبلة من المحادثات الخميس.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
