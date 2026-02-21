ثقافة الكراهية والدجل والقتل

تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب تثير موجة غضب عربية وإسلامية


أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال في تل أبيب، مايك هاكابي، موجة إدانات فلسطينية وأردنية وإسلامية واسعة، بعد تخرّصه عن عدم ممانعته سيطرة "إسرائيل" على كامل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وفي أول رد فعل عربي، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات ووصفتها بأنها "عبثية واستفزازية وتمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية ومساسا بسيادة دول المنطقة ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت أن الضفة الغربية، بما فيها "القدس الشرقية"، وقطاع غزة، أراض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفض ضم الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات هاكابي خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي "تاكر كارلسون"، نشرت مقتطفات منها، حيث قال إنه لا يرى بأسا في استيلاء الكيان الصهيوني على المنطقة بأسرها، مستندا إلى تفسيرات دينية ومزاعم بما يسمى "حقا توراتيا يمتد من نهر النيل إلى الفرات".

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي، واعتبرتها "دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول" وتناقضا مع الحقائق الدينية والتاريخية وأحكام القانون الدولي.

وأكدت أن هذه المواقف تمثل دعما للاحتلال في مواصلة سياسات الضم والتوسع والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، مجددة التأكيد على أن المجتمع الدولي يعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة.

ودعت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى إعلان موقف واضح من تصريحات سفيرها، والتأكيد على المواقف المعلنة بشأن رفض الضم الإسرائيلي والعمل على تحقيق السلام ووقف العنف في المنطقة، مشددة على أن مثل هذه التصريحات لا تسهم في تحقيق الاستقرار أو السلام الدائم.

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها الشديد لتصريحات هاكابي، معتبرة أنها "خطيرة وغير مسؤولة" وتمثل دعوة مرفوضة لتوسيع الاحتلال والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية.

وأكدت المنظمة أن هذه الادعاءات تستند إلى روايات تاريخية وأيديولوجية "مزيفة ومرفوضة" وتشكل انتهاكا لسيادة الدول ولمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحذرت المنظمة من أن مثل هذا الخطاب من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع الاحتلال على مواصلة سياساته القائمة على الاستيطان والضم وفرض الأمر الواقع، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وجددت تأكيدها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان هاكابي قد عُيّن في أبريل/نيسان 2025 سفيرا للولايات المتحدة لدى تل ابيب، وهو معروف بمواقفه المؤيدة للمزاعم التوسعية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، سبق لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تحدث في مقابلة إعلامية عام 2025 عن ارتباطه بما يُعرف بتوّهم "إسرائيل الكبرى"، وهي أطروحات توسعية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، ما أثار انتقادات واستنكارا واسعا.

وتؤكد الأطراف الفلسطينية والإسلامية أن هذه التصريحات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتُعد تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
