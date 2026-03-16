يهودي ينصح يهودي .... "نيويورك تايمز" تكشف عن نصيحة قدمها بن سلمان لترامب

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن نصيحة قدمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخص إيران.

وقالت الصحيفة، "النصيحة التي يتلقاها ترامب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مكالماتهما الهاتفية منذ بدء الحرب هو ضرورة الاستمرار بتوجيه الضربات القاسية لإيران".

وأضافت "هي في جوهرها تكرار للنصيحة التي كان الملك السعودي عبد الله، الذي توفي عام 2015، يقدّمها لواشنطن مرارًا ومفادها "اقطعوا رأس الأفعى"، وفق الصحيفة.