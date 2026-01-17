بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتن ياهو، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بتشكيل "اللجنة التنفيذية لغزة".

وقال مكتب نتنياهو في بيانه إن "الإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، التابعة لمؤتمر السلام، لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل، ويتعارض مع سياستها"، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه وزير الخارجية جدعون ساعر للتواصل مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة الأمر بشكل عاجل.

ويعد هذا التصريح غير المألوف مؤشرا على انقسام بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل قطاع غزة وآليات إدارة المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه اللجنة التنفيذية في إطار ما يعرف بـ"الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية"، التي أعلنت واشنطن عن تشكيلها مؤخرا، وتضم شخصيات عربية ودولية رفيعة، من بينها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمسؤول القطري علي الداوودي، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، بالإضافة إلى شخصيات من الإمارات، ورجل أعمال إسرائيلي-قبرصي.