البيت الأبيض ينتقد نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة

أرسل البيت الأبيض، رسالة خاصة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن اغتيال قائد عسكري بارز في حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع يُعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس، اليوم الاثنين، بان هذه الرسالة الغاضبة من البيت الأبيض تأتي وسط تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بشأن المرحلة المقبلة من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبشأن سياسة إسرائيل الإقليمية بشكل عام.

واشار المسؤولان الأمريكيان الى أن وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، يشعرون بإحباط شديد من نتنياهو.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو ترامب في مارالاغو يوم 29 سبتمبر/أيلول.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الإسرائيلية لم تُخطر الولايات المتحدة أو تستشرها قبل الضربة.

ويوم امس الاحد، نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأحد، قائد ركن التصنيع العسكري الشهيد رائد سعيد سعد "أبو معاذ" إثر عملية اغتيال "إسرائيلية".