ثقافة الكراهية والدجل والقتل

البيت الأبيض ينتقد نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة


أرسل البيت الأبيض، رسالة خاصة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن اغتيال قائد عسكري بارز في حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع يُعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس، اليوم الاثنين، بان هذه الرسالة الغاضبة من البيت الأبيض تأتي وسط تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بشأن المرحلة المقبلة من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبشأن سياسة إسرائيل الإقليمية بشكل عام.

واشار المسؤولان الأمريكيان الى أن وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، يشعرون بإحباط شديد من نتنياهو.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو ترامب في مارالاغو يوم 29 سبتمبر/أيلول.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الإسرائيلية لم تُخطر الولايات المتحدة أو تستشرها قبل الضربة.

ويوم امس الاحد، نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأحد، قائد ركن التصنيع العسكري الشهيد رائد سعيد سعد "أبو معاذ" إثر عملية اغتيال "إسرائيلية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البيت الأبيض ينتقد نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة
ارتفاع غير مسبوق في حالات انتحار الجنود الإسرائيليين بعد حرب غزة
بسبب حربَي غزة وأوكرانيا... شركات تصنيع الأسلحة تسجل إيرادات قياسية
تقرير: الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة كبيرة في الحفاظ على العسكريين داخل الخدمة
السعودية تعتزم فتح المزيد من محال بيع الخمور
إقالات بالجملة تطال قيادات الجيش الإسرائيلي
المجرم نتنياهو وكبار أعضاء حكومته يتجولون داخل الأراضي السورية
إسرائيل ترفع الفيتو عن بيع الـF-35 للسعودية.. الرياض على أعتاب تطبيع تاريخي مع تل أبيب
إلغاء جلسة محاكمة المجرم نتن ياهو بعد تذرعه بـ"أسباب أمنية"
ترامب يعلن أنه سيناقش "اتفاقيات أبراهام" مع بن سلمان بالبيت الأبيض
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك