نتن ياهو يسرق غاز الفلسطينيين ويبيعه الى مصر العروبة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي قاتل النساء والاطفال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية نحو 35 مليار دولار.

وقال نتنياهو: "صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي".

وأوضح نتنياهو أن "قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل".

وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة عليها بشكل كامل.

وأشار نتنياهو أنهم يعملون على استخراج الغاز من مياههم الإقليمية، موضحا أن "الاقتصاد الإسرائيلي من الأفضل في العالم".