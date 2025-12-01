ثقافة الكراهية والدجل والقتل

تقرير: الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة كبيرة في الحفاظ على العسكريين داخل الخدمة


كشفت دراسة أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة كبيرة في الحفاظ على العسكريين داخل الخدمة، بينما يواصل كبار مسؤولي الجيش دق ناقوس الخطر بشأن النقص المتزايد في صفوف القوات.

ووفقا للقناة 12، يعاني الجيش من نقص يقدر بنحو 1300 ضابط في رتبتي ملازم ونقيب، بالإضافة إلى نحو 300 ضابط في رتبة رائد.

ويستند التقرير إلى استطلاعات داخلية أجراها الجيش، تكشف أن بين الضباط لا يرغب في مواصلة الخدمة سوى 63 بالمئة فقط، مقارنة بـ83 بالمئة في عام 2018. وبين ضباط الصف، انخفضت النسبة هذا العام إلى 37 بالمئة، مقابل 58 بالمئة في عام 2018.

وقد واجه الجيش الإسرائيلي طوال سنوات صعوبة في الاحتفاظ بالجنود المهنيين، إذ يُنظر إلى العمل المدني باعتباره أكثر جاذبية من حيث الدخل وأقل ضغطاً من حيث المسؤوليات.

وقد تفاقمت الأزمة أخيرا نتيجة الإرهاق الناجم عن الحرب، وتراجع ظروف الخدمة بحسب ما ينظر إليه داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى حالة التوتر السياسي، واستياء واسع من التعيينات الأخيرة في صفوف القيادة العسكرية العليا.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أبلغ ضباط كبار في مديرية القوى البشرية بالجيش أعضاء الكنيست أن نحو 600 جندي مهني يطلبون التقاعد المبكر، وأن الضباط الصغار تتم ترقيتهم قبل أوانهم لسد الفجوات الكبيرة في المناصب.

ويعمل رئيس هيئة الأركان الفريق إيال زمير، ورئيس مديرية القوى البشرية اللواء دادو بار خليفة، ومسؤولون آخرون على وضع خطط لمواجهة الأزمة المتصاعدة، ومحاولة منع سنّ تشريعات قد تزيد من تدهور ظروف العسكريين المهنيين.

ويوجد حاليا نحو 80 ألف رجل من الحريديم، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، ممن هم مؤهلون للخدمة العسكرية لكنهم لم يلتحقوا بها.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يحتاج بشكل عاجل إلى نحو 12 ألف مجند لتعويض الضغط الكبير على القوات النظامية والاحتياط جراء الحرب ضد حركة حماس في غزة، إضافة إلى تحديات عسكرية أخرى.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
