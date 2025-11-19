المجرم نتنياهو وكبار أعضاء حكومته يتجولون داخل الأراضي السورية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، (19 تشرين الثاني 2025)، بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، ووزير خارجيته جدعون ساعر، ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، الأراضي السورية.

وأشارت الهيئة إلى أن جولة نتنياهو وكاتس في الأراضي السورية تأتي في سياق الجهود الأمريكية لتوقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجولة تهدف إلى تقييم الأوضاع الميدانية ومتابعة التطورات على الجبهة الشمالية.

وعلى الصعيد نفسه قالت وسائل إعلام عبرية إن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي اعتقلوا عدداً من سكان شمال إسرائيل بينهم 5 جنود وجنود احتياط، بالإضافة إلى عدد من المدنيين السوريين للاشتباه في تهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل عبر قرية "حجر" السورية، بالقرب من حدود مرتفعات الجولان".

ووفقاً للتحقيق، نُقلت الأسلحة المهربة إلى عناصر إجرامية تعمل في شمال إسرائيل.

ومن بين المشتبه بهم إياد حلبي، 45 عاماً، من قرية يركا، وهو رقيب أول في لواء بالقطاع الشمالي.