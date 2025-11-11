ثقافة الكراهية والدجل والقتل

"الدعارة" تتفشى في إسرائيل عبر الإنترنت


ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنسيت الإسرائيلي أمس الاثنين، ظاهرة الدعارة على الإنترنت، بناءً على طلب أعضاء الكنيست الأعضاء في اللجنة، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".

وحذر المتحدثون في اللجنة من أن مئات المواقع في إسرائيل تقدم خدمات الدعارة علانية دون إنفاذ (قانوني) يذكر.

وقالت عضو الكنيست كارين إلهرار: "الكنيست سنّ قانون حظر استهلاك الدعارة، لكن الإنفاذ تراجع – وهذا يتعلق بحياة البشر".

وأضافت عضو الكنيست ناعمة لزيمي: "لقد تحول الإنترنت إلى ساحة لاستغلال متكرر للمراهقين المعرضين للخطر".

وأشار ممثلو منظمات المساعدة إلى أن حوالي 14 ألف امرأة ورجل يشتغلون في الدعارة، من بينهم حوالي 3,000 قاصر.

وحذر شلومو رفيفو، مدير برنامج "يِزهار"، من أن البرنامج مهدد بالإغلاق بسبب نقص الميزانية.

وأفاد ممثلو الحكومة بجهود تحديد المواقع، ومعالجتها، وحجبها، لكنهم أقروا بأن الإنفاذ محدود.

وذكر المحامي إيتاي غوهار من النيابة العامة للدولة إنه بين عامي 2018 و2020، اتُخذت حوالي 70 إجراءً ضد مواقع الدعارة، لكن "التعاون مع الشرطة تآكل ونحن نبني مسار عمل جديد".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
