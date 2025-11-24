السعودية تعتزم فتح المزيد من محال بيع الخمور

ذكرت وكالة رويترز، ان المملكة العربية السعودية تخطط لافتتاح متجرين جديدين للمشروبات الكحولية أحدهما يخدم الموظفين الأجانب غير المسلمين في شركة أرامكو النفطية العملاقة المملوكة للدولة، مع تخفيف المملكة للقيود بشكل أكبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.

وأكدت رويترز ان "افتتاح منافذ بيع في محافظة الظهران بشرق المملكة وآخر للدبلوماسيين في مدينة جدة الساحلية يشكل معلما آخر في الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفتح البلاد".