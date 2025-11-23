ثقافة الكراهية والدجل والقتل

إقالات بالجملة تطال قيادات الجيش الإسرائيلي


أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مساء الأحد، قادة كبار لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وفي إطار القرارات التي اتخذها رئيس الأركان هذا المساء، أقيل قائد شعبة العمليات عند اندلاع الحرب اللواء احتياط عوديد بسيوك، من خدمة الاحتياط.

وكان بسيوك، الذي عين أيضا في مناصب عليا بوزارة الدفاع، قد أنهى منصبه كقائد لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي الصيف الماضي.

وأقيل أيضا رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية وقت العملية اللواء احتياط أهارون هاليفا، من الخدمة الاحتياطية من قِبل رئيس الأركان، في مكالمة هاتفية.

وصرح هاليفا بأنه طلب عدم الخدمة في الاحتياط، بعد أن استقال من منصبه وتحمل مسؤولية دوره في الفشل، حيث قال: "طلبت عدم الخدمة في الاحتياط.. تحملت المسؤولية كاملة، وأجريت تحقيقات، وأتوقع تشكيل لجنة تحقيق حكومية".

كما قرر رئيس الأركان أن اللواء شلومي بيندر الذي كان قائدا للواء العمليات في الجناح وقت الهجوم وهو حاليا يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، سيتلقى فقط مذكرة قيادة، ولن يُفصل.

وبناء على طلبه، سيتقاعد من الجيش الإسرائيلي فقط عند انتهاء مهامه الحالية كرئيس للاستخبارات العسكرية.

وقرر رئيس الأركان أن يكمل القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان الذي استقال من منصبه ولكنه استمر في الخدمة، على أن يعفى من خدمة الاحتياط. .

كما عزل من خدمة الاحتياط كلٌ من قائد فرقة غزة العميد (احتياط) آفي روزنفيلد، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة آنذاك العقيد (احتياط) حاييم كوهين.

وسيتم أيضا فصل قائد فرقة غزة السابق المقدم أ، من الجيش الإسرائيلي، كما سيتم إنهاء خدمة رئيس لواء العمليات السابق في مديرية الاستخبارات العسكرية العميد ج.

والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية"، ثم عينت لاحقا لجنة وزارية برئاسة وزير العدل ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في فشل 7 أكتوبر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إقالات بالجملة تطال قيادات الجيش الإسرائيلي
المجرم نتنياهو وكبار أعضاء حكومته يتجولون داخل الأراضي السورية
إسرائيل ترفع الفيتو عن بيع الـF-35 للسعودية.. الرياض على أعتاب تطبيع تاريخي مع تل أبيب
إلغاء جلسة محاكمة المجرم نتن ياهو بعد تذرعه بـ"أسباب أمنية"
ترامب يعلن أنه سيناقش "اتفاقيات أبراهام" مع بن سلمان بالبيت الأبيض
"الدعارة" تتفشى في إسرائيل عبر الإنترنت
صحيفة هآرتس العبرية: ترامب يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمام سوريا للاتفاقات الإبراهيمية!
وزير صهيوني: إسرائيل ستستأنف عملياتها في غزة بعد حل قضية الرهائن
لجنة الأمن القومي الإسرائيلي تقر "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"
فضيحة.. فيديو مسرب لتعذيب اسرى فلسطينيين يطيح بالمدعية العسكرية الإسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك