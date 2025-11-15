ترامب يعلن أنه سيناقش "اتفاقيات أبراهام" مع بن سلمان بالبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، أنه يعتزم مناقشة "اتفاقيات أبراهام" خلال لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في تصريح صحفي إن "اتفاقيات أبراهام ستكون جزءاً من مباحثاتنا، وآمل أن تبرم السعودية هذه الاتفاقيات قريباً".

ومن المقرر أن يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 تشرين الثاني 2025، حيث سيعقد اجتماعاً رسمياً مهماً مع الرئيس الأمريكي، يبحث خلاله مختلف ملفات التعاون بين البلدين، بما يشمل مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاقتصاد.

ويمثل هذا اللقاء أول زيارة لولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض منذ أكثر من سبع سنوات.