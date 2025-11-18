إسرائيل ترفع الفيتو عن بيع الـF-35 للسعودية.. الرياض على أعتاب تطبيع تاريخي مع تل أبيب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، أن صفقة بيع مقاتلات F-35 المتطورة للمملكة العربية السعودية جاءت بعد “تفاهمات سياسية مهمة”، مشيراً إلى أن السعودية “قد تكون أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى اتفاقات إبراهام”، في تلميح مباشر إلى أن الصفقة ترتبط بتحولات في مسار التطبيع الإقليمي.

وقال ترامب خلال إعلانه الرسمي عن الصفقة، إن “الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لتحقيق استقرار أكبر في الشرق الأوسط”، مضيفاً أن “السعودية تلعب دوراً مركزياً في هذا المسار”. واعتبر مراقبون أن هذه الإشارة تُعد أول ربط علني بين التطبيع المحتمل وبيع المقاتلات المتقدمة للرياض.

وكانت إسرائيل قد عارضت خلال السنوات الماضية تزويد السعودية بطائرات F-35، خشية الإخلال بتفوّقها العسكري في المنطقة، إلا أن تصريحات ترامب اليوم توحي بأن “تفاهمات جديدة” تمت بين الجانبين، خصوصاً في ظل تغيّر الحسابات الإقليمية وإمكانية انضمام السعودية إلى اتفاقات إبراهام.

وبالتزامن مع الإعلان، أكد مصدر دبلوماسي أن ولي العهد السعودي سيزور واشنطن غداً لإجراء مباحثات مباشرة بشأن الصفقة وملفات التعاون الأمني، في خطوة تعزز التكهنات حول وجود اختراق في مسار التطبيع.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصفقة ستعيد رسم موازين القوة الجوية في المنطقة، فيما يترقب المحللون ردود الفعل الإسرائيلية والخليجية خلال الساعات المقبلة.