ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب: لا أحتاج القانون الدولي في إدارة أمريكا


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا "يحتاج إلى القانون الدولي" وإن سلطته محكومة فقط بـ "أخلاقه الخاصة".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن القيد الوحيد على سلطته كرئيس لأمريكا هو "أخلاقياتي الخاصة وعقليتي الخاصة".

وأضاف ترامب: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني"، لافتا: "أنا لا أبحث عن إيذاء الناس". واعترف قائلاً "نعم" عند سؤاله عما إذا كانت إدارته بحاجة للالتزام بالقانون الدولي، لكنه أوضح: "يعتمد ذلك على تعريفك للقانون الدولي".

وتحدث ترامب، الذي أجرى الحوار مع الصحيفة في وقت تبحث فيه إدارته "مجموعة من الخيارات" لمحاولة السيطرة على غرينلاند، عن أهمية الملكية.

كما استبعد ترامب المخاوف من أن هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا قد يشكل سابقة، مبرراً الهجمات بتكرار مزاعمه المثيرة للجدل بأن مادورو أرسل على ما يُزعم عناصر عصابات إلى أمريكا.

كما كرر الرئيس الأمريكي، هذا الأسبوع، عزمه على ضم إقليم غرينلاند، الذي يعتبره "ضروريا للأمن القومي الأمريكي"، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية "إذا اقتضت الحاجة"، وفق تعبيره.

 

