ثقافة الكراهية والدجل والقتل

بعد النفط الفنزويلي جاء دور النفط العراقي ... ترامب: سنحتفظ بالنفط في العراق لتجنب أخطاء الماضي


بعد اعلان سبب اختطاف الرئيس الفينزويلي مادورو والذي تمثل بالسيطرة على النفط الفنزويلي جاء الدور الان على النفط العراقي للسيطرة عليه

وبكل وقاحة أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ( 6 كانون الثاني 2026 )، أن الإستراتيجية الحالية تجاه العراق تختلف جذرياً عن المراحل السابقة، مشدداً على أهمية السيطرة على الموارد النفطية.

وقال ترامب في تصريحات صحفية لقناة (MSNBC) الأمريكية، إن: "الفرق الجوهري بين ما حدث في الماضي والتوجه الحالي يكمن في كيفية التعامل مع الثروات"، مبيناً أن "الإدارات السابقة لم تحتفظ بالنفط، وهو ما نعتزم القيام به الآن".

وأضاف "هذا التوجه ليس بجديد، بل هو رؤية سبق وأن تم طرحها في عام 2016 بضرورة الاحتفاظ بالنفط العراقي"، مشيراً إلى أن "تأكيداته السابقة بهذا الخصوص لم تعد مجرد كلام عابر، بل هي جزء أساسي من الرؤية الراهنة لضمان عدم تكرار التجارب السابقة".

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعيد بناء منشآت فنزويلا النفطية المدمرة، لكنها ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي.

ورأى أن "الفرق بين ما قامت الإدارة الأمريكية في العراق وما قام به في فنزويلا يكمن في أن بلاده ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي".

وكان مسؤولو إدارة ترامب أجروا أمس الاثنين أول مكالمات رسمية لهم مع رؤساء تنفيذيين بشركات نفط من أجل حثهم على إعادة إحياء إنتاج النفط المتراجع في فنزويلا، وفقًا لما ذكره 4 أشخاص مطلعين على المحادثات لصحيفة بوليتيكو.

يذكر أن ترامب كان أكد مساء أمس أن بلاده ليست في حالة حرب مع فنزويلا. كما كشف أن إدارته قد تعوض شركات النفط التي تستثمر في فنزويلا بهدف الحفاظ على إنتاج النفط وزيادته.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
