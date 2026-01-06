بعد النفط الفنزويلي جاء دور النفط العراقي ... ترامب: سنحتفظ بالنفط في العراق لتجنب أخطاء الماضي

بعد اعلان سبب اختطاف الرئيس الفينزويلي مادورو والذي تمثل بالسيطرة على النفط الفنزويلي جاء الدور الان على النفط العراقي للسيطرة عليه

وبكل وقاحة أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ( 6 كانون الثاني 2026 )، أن الإستراتيجية الحالية تجاه العراق تختلف جذرياً عن المراحل السابقة، مشدداً على أهمية السيطرة على الموارد النفطية.

وقال ترامب في تصريحات صحفية لقناة (MSNBC) الأمريكية، إن: "الفرق الجوهري بين ما حدث في الماضي والتوجه الحالي يكمن في كيفية التعامل مع الثروات"، مبيناً أن "الإدارات السابقة لم تحتفظ بالنفط، وهو ما نعتزم القيام به الآن".

وأضاف "هذا التوجه ليس بجديد، بل هو رؤية سبق وأن تم طرحها في عام 2016 بضرورة الاحتفاظ بالنفط العراقي"، مشيراً إلى أن "تأكيداته السابقة بهذا الخصوص لم تعد مجرد كلام عابر، بل هي جزء أساسي من الرؤية الراهنة لضمان عدم تكرار التجارب السابقة".

كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعيد بناء منشآت فنزويلا النفطية المدمرة، لكنها ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي.

ورأى أن "الفرق بين ما قامت الإدارة الأمريكية في العراق وما قام به في فنزويلا يكمن في أن بلاده ستحتفظ هذه المرة بالنفط الفنزويلي".

وكان مسؤولو إدارة ترامب أجروا أمس الاثنين أول مكالمات رسمية لهم مع رؤساء تنفيذيين بشركات نفط من أجل حثهم على إعادة إحياء إنتاج النفط المتراجع في فنزويلا، وفقًا لما ذكره 4 أشخاص مطلعين على المحادثات لصحيفة بوليتيكو.

يذكر أن ترامب كان أكد مساء أمس أن بلاده ليست في حالة حرب مع فنزويلا. كما كشف أن إدارته قد تعوض شركات النفط التي تستثمر في فنزويلا بهدف الحفاظ على إنتاج النفط وزيادته.