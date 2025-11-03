لجنة الأمن القومي الإسرائيلي تقر "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن المجرم بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، مشيرة إلى أن اللجنة أقرته بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء.

ووفقا للإعلام الاسرائيلي تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: "يحكم على الأسير المدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، بالإعدام - حكما إلزاميا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي".

كما ينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حكم عليه بعقوبة نهائية".

يشار إلى أنه قبل شهر تقريبا، ناقشت لجنة الأمن القومي قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وأقر أيضا بالقراءة الأولى، رغم تواصل مكتب نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من أجل إلغاء المناقشة، لكن الأخير رفض ذلك.