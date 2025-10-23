ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب يعلن عن اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي "قريب"


رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب توقيع اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي مشيرا إلى أن الرياض ستكون رائدة في هذا المجال.

قال الرئيس الأمريكي في تصريح لمجلة "تايم": "أعتقد أننا قريبون جدا. أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستكون الرائدة في هذا المجال. لدي احترامٌ كبير للملك، كما تعلمون، ولدينا علاقة ممتازة، وأعتقد أن السعودية ستكون في طليعة الدول التي تنضم إلى اتفاقات إبراهام".

وأردف: "هذا أمر كبير جدا. فاتفاقات إبراهام - بايدن لم يفعل شيئا بشأنها سوى جعلها أكثر صعوبة. وتعلمون ماذا؟ الشيء المدهش هو أننا حافظنا على الأعضاء الأربعة، لأنهم يحققون نتائج رائعة في إطار اتفاقات إبراهام، فلم ينسحب أحد. لكن بدلا من أربعة أعضاء، كنا سنحصل خلال ستة أشهر على انضمام الجميع".

وأردف الرئيس الأمريكي: "لكن الآن الأمر أصبح أسهل، بل وأفضل. انظروا، كنا نواجه تهديدا من إيران. لهذا السبب أكن كل الاحترام لأولئك الأعضاء الأربعة الذين انضموا، لأنهم فعلوا ذلك وهم يدركون تماما وجود تهديد إيراني. فكّروا في ذلك، أليس كذلك؟ دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، انضمت وهي تدرك جيدا أن إيران كانت حينها في ذروة قوتها".

وتابع: "أما الآن، فلا تهديد إيراني بعد اليوم. لم يعد هناك أي تهديدات. لدينا سلامٌ في الشرق الأوسط. وأعتقد أن اتفاقات إبراهام ستبدأ بالتوسّع بسرعة كبيرة. بل إنني أعرف ذلك يقينا".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
