ترامب يعلن عن اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي "قريب"

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب توقيع اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي مشيرا إلى أن الرياض ستكون رائدة في هذا المجال.

قال الرئيس الأمريكي في تصريح لمجلة "تايم": "أعتقد أننا قريبون جدا. أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستكون الرائدة في هذا المجال. لدي احترامٌ كبير للملك، كما تعلمون، ولدينا علاقة ممتازة، وأعتقد أن السعودية ستكون في طليعة الدول التي تنضم إلى اتفاقات إبراهام".

وأردف: "هذا أمر كبير جدا. فاتفاقات إبراهام - بايدن لم يفعل شيئا بشأنها سوى جعلها أكثر صعوبة. وتعلمون ماذا؟ الشيء المدهش هو أننا حافظنا على الأعضاء الأربعة، لأنهم يحققون نتائج رائعة في إطار اتفاقات إبراهام، فلم ينسحب أحد. لكن بدلا من أربعة أعضاء، كنا سنحصل خلال ستة أشهر على انضمام الجميع".

وأردف الرئيس الأمريكي: "لكن الآن الأمر أصبح أسهل، بل وأفضل. انظروا، كنا نواجه تهديدا من إيران. لهذا السبب أكن كل الاحترام لأولئك الأعضاء الأربعة الذين انضموا، لأنهم فعلوا ذلك وهم يدركون تماما وجود تهديد إيراني. فكّروا في ذلك، أليس كذلك؟ دولة الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، انضمت وهي تدرك جيدا أن إيران كانت حينها في ذروة قوتها".

وتابع: "أما الآن، فلا تهديد إيراني بعد اليوم. لم يعد هناك أي تهديدات. لدينا سلامٌ في الشرق الأوسط. وأعتقد أن اتفاقات إبراهام ستبدأ بالتوسّع بسرعة كبيرة. بل إنني أعرف ذلك يقينا".