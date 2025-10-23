ثقافة الكراهية والدجل والقتل

فضيحة "وحوش بشرية" في اسرائيل بعد قيام مديرة روضة للاطفال بتعذيب اطفال رضع


أصدر القضاء الإسرائيلي اليوم الخميس أحكاما بالسجن على مديرة روضة أطفال ومساعدتين لها، بعد ثبوت تورطهن في تعذيب وإساءة معاملة أطفال رضع في روضة بمدينة حولون قرب تل أبيب.

وقضت المحكمة المركزية في تل أبيب بسجن مديرة الروضة، لمدة سنتين، بينما حكم على المساعدة بالسجن 18 شهرا، والمساعدة الثالثة بالسجن عاما واحدا، في قضية وصفت بأنها "وصمة عار في وجه النظام التعليمي الإسرائيلي".

وبحسب لائحة الاتهام التي هزت الرأي العام، اعترفت المتهمات في صفقة ادعاء بأنهن مارسن العنف الجسدي والنفسي المنتظم ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و3 سنوات ونصف.

فخلال عام 2022، تحولت الروضة إلى ساحة تعذيب يومي يشمل سحب وضرب وركل الأطفال من أذرعهم وأرجلهم وقذفهم على المراتب والكراسي بقوة، وإطلاق شتائم وتهديدات متكررة.

هذه الممارسات تسببت في اضطرابات نفسية وسلوكية حادة للأطفال، بينها الأرق، فقدان الشهية، نوبات الغضب، والعدوانية.

القضية تفجرت عندما ساور الشك أم لأحدى البنات بسلوك ابنتها، فزرعت جهاز تسجيل داخل الحقيبة لاكتشاف الحقيقة.

التسجيلات كشفت صرخات الأطفال وشتائم المربيات، لتتحول القصة إلى فضيحة وطنية بعد نشرها في وسائل الإعلام.

وقالت الأم في تصريحات لموقع" يديعوت أحرنوت": "لن أنسى أبدا اللحظة التي سمعت فيها ما مرت به طفلتي. كنا جميعا نطلق على المديرة اسم (الجدة مالي).. مربية أجيال! لم أصدق أن هذا ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. تحطم كل الوهم في لحظة واحدة."

ووجهت في القضية 330 تهمة للمدانين وتنوعت بين الإساءة إلى قاصر أو عاجز، والاعتداء في ظروف مشددة، والإيذاء النفسي المتعمد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فضيحة "وحوش بشرية" في اسرائيل بعد قيام مديرة روضة للاطفال بتعذيب اطفال رضع
الكنيست الإسرائيلي يوافق على ضم الضفة الغربية
الشرطة الألمانية تعتقل كاتبا بسبب تغريدات تنتقد نتنياهو
ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني
الكشف عن تلاعب إسرائيلي بقائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم
موقع أمريكي يكشف: ترامب وبخ نتنياهو بشأن خطة غزة
الجيش الإسرائيلي يتجاهل دعوة ترامب لوقف قصف غزة
يديعوت أحرونوت: نتنياهو في حالة "هستيريا" قبيل لقائه مع ترامب
شاهد حقيقة تاريخ الإمارات الدموي الحافل بالغدر والخيانة بين الأشقاء والذي تم إخفائه عن العالم !!
باراك يثير الجدل: الشرق الأوسط "مجرد قبائل بلا شرعية"
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك