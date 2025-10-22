الكنيست الإسرائيلي يوافق على ضم الضفة الغربية

قررت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الموافقة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية.

ونص مشروع القانون على تطبيق القانون والإدارة والسيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على الرغم من تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.

واعتبر حزب "الليكود" الحاكم، هذه الخطوة بأنها "تهدف إلى النيل من علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة".