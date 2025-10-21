ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الشرطة الألمانية تعتقل كاتبا بسبب تغريدات تنتقد نتنياهو


اعتقلت الشرطة الألمانية الكاتب والسياسي المخضرم يورغن تودنهويفر (84 عاما)، بعد منشور على منصة "إكس" قارن فيه بين سياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجرائم النازيين بحق اليهود.

وأكد تودنهويفر، النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) ومؤسس حزب "العدالة"، أن شرطة ميونيخ داهمت شقته وصادرت هواتفه وأجهزته الإلكترونية، بعد أسابيع من المراقبة. وذكر أن السلطات فتحت بحقه تحقيقا جنائيا بتهمة "التحريض"، بموجب قانون يجرم التقليل من شأن الهولوكوست أو تشبيهه.

وكان تودنهويفر قد كتب في منشوره: "سيد نتنياهو، ألا يحتج ضميرك عندما تفعل بالفلسطينيين ما فعله النازيون الملعونون باليهود؟"

ورأى الكاتب أن هذا الإجراء يمثل "هجوما مباشرا على حرية التعبير"، مضيفا: "إذا سُجنت، فسأعتبر ذلك شرفا، لأن الدفاع عن حرية فلسطين وسلامها واجب أخلاقي".

ووصف ما جرى بأنه عودة لـ"شرطة الأفكار" في ألمانيا، منتقدا في الوقت ذاته الترحيب الرسمي بنتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي تقمع فيه أصوات منتقديه.

تودنهويفر، المعروف بمواقفه المناهضة للتدخلات الغربية في الشرق الأوسط، ألف عدة كتب حول العراق وأفغانستان وتنظيم "داعش"، ويعد من أبرز الأصوات الألمانية المنتقدة للدعم غير المشروط الذي تقدمه برلين للاحتلال.

وفي سياق متصل، كانت الأمم المتحدة قد دعت هذا الأسبوع ألمانيا إلى "التوقف عن تجريم وتقييد أنشطة التضامن المشروع مع القضية الفلسطينية"، في ضوء تصاعد الاعتقالات والإجراءات العقابية ضد النشطاء والمحتجين.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد الانتقادات الدولية لألمانيا بشأن قمع حرية التعبير المرتبطة بانتقاد الاحتلال أو دعم الحقوق الفلسطينية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
