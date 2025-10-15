ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني


صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بأن "إسرائيل" قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار ترامب إلى أن إنقاذ الرهائن الأحياء كان هدفا رئيسيا في ومهما في حد ذاته، وأكد أن حماس "حاليا تقضي على العصابات الخطيرة والعنيفة في القطاع".

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن أن تكون حماس قد أعدمت فلسطينيين أبرياء، أجاب ترامب: "نبحث هذا الأمر بشكل دقيق".

وتنص النقطة السادسة من خطة ترامب للسلام المكونة من عشرين نقطة على أنه "بمجرد تسليم جميع الرهائن، سيتم العفو عن أعضاء حماس الذين سيلتزمون بالتعايش السلمي وبنزع سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لأعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة".

وتابع ترامب: "كان علي كبح جماح الجيش الإسرائيلي وإدارة نتنياهو، لقد ناقشتُ الأمر مع بيبي (نتنياهو)".

