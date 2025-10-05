ثقافة الكراهية والدجل والقتل

موقع أمريكي يكشف: ترامب وبخ نتنياهو بشأن خطة غزة


ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة السلام في غزة، بعدما أبدى الأخير تشاؤما حيال رد حماس على المبادرة الأمريكية.

وأضاف الموقع أنه "بعد رد حماس على اقتراح الرئيس ترامب للسلام في غزة يوم الجمعة، اتصل ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة ما اعتبره أخبارا جيدة".

وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تفاصيل المكالمة، قال ترامب لنتنياهو: "لماذا أنتم دائما سلبيون للغاية؟ هذا فوز.. اغتنموه"، في إشارة إلى رد حماس الذي تضمن قبولا مبدئيا لخطة السلام مع بعض الملاحظات.

وأشار الموقع إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو كانت "حادة ومتوترة، وأن ترامب شعر بالانزعاج من لهجة نتنياهو المتشائمة، فيما أصر على ضرورة المضي في تنفيذ الخطة ووقف الغارات الإسرائيلية على غزة، وهو ما تم بالفعل بعد ثلاث ساعات من الاتصال".

وكشف الموقع أن "إدارة ترامب أقنعت إسرائيل بالموافقة على خريطة محدثة للانسحاب الأولي من أجزاء من قطاع غزة، تمهيدا لبدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة".

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين حماس وتل أبيب في مصر يوم غد، بمشاركة مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة هذا الأسبوع.

