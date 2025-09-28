ثقافة الكراهية والدجل والقتل

يديعوت أحرونوت: نتنياهو في حالة "هستيريا" قبيل لقائه مع ترامب


كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمر بحالة من التوتر الشديد وُصفت بـ"الهستيرية"، قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، قولها إنه "يسود القلق داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال أن يتعرض نتنياهو لمفاجآت غير متوقعة خلال اللقاء، خاصة في ظل موقف ترامب الحازم بشأن ضرورة إنهاء الحرب الجارية في غزة".

وأضافت الصحيفة أن "ترامب، بات مصممًا بشكل كبير على التوصل إلى تسوية حاسمة، ويرى أن الوقت قد حان لوضع حد للصراع".

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن ترامب لن يسمح "لنتنياهو بإفساد خطته".

وكان قد اثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التكهنات بعدما دعا إلى ترقب "حدث استثنائي" في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، مساء اليوم الأحد: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط، والجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي لأول مرة على الإطلاق".

ويأتي ذلك بعد أيام من قول ترامب، إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.

