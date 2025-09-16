"سأغادر الجلسة مبكرا لأن الحرب تنتظر!".. كيف تُؤجَّل محاكمة نتنياهو كلما ضربت إسرائيل جاراتها؟

شهدت محاكمات رئيس الوزراء الإسرائيلي الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو منذ أواخر 2024 تداخلا واضحا مع عمليات عسكرية إسرائيلية متصاعدة في عدة دول، من قطاع غزة وصولا إلى لبنان وسوريا وإيران.

وقد أثرت هذه الأحداث على جدول المحاكمة بشكل مباشر، حيث تم إلغاء وتأجيل جلسات عدة لأسباب أمنية ودبلوماسية، في وقت كانت فيه إسرائيل تشن غارات واستهدافات عسكرية كبرى، مما أبرز العلاقة الوثيقة بين التطورات الميدانية وملف المحاكمة الجنائية.

وخلال جلسة اليوم الثلاثاء، طلب نتنياهو الخروج من قاعة المحكمة عند الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي بدلا من الساعة السادسة مساء، وذلك بعد إدخال مغلف له.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه قواته في قيادة المنطقة الجنوبية بدأت بتوسيع المناورة البرية نحو مدينة غزة، مبينا أنها "تشكل امتدادا مباشرا لإنجازات عملية عربات جدعون، وذلك بهدف تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة وتعميق الإنجازات في سياق القتال".

وفيما يلي أبرز مواعيد المحاكمات التي تزامنت مع هجمات أو عمليات:

16 ديسمبر 2024: إلغاء شهادة مقررة لأسباب استثنائية

ألغيت شهادة الارهابي نتنياهو المقررة لأسباب استثنائية وردت في قرار القضاة، وكانت من الحالات المبكرة التي برهنت على تأثير الظروف الأمنية والطارئة على جدول المحاكمة.

19 أكتوبر 2024: استهداف منزل الارهابي نتنياهو في قيسارية

تعرض منزل نتنياهو في قيسارية لهجوم بطائرة مسيرة يعتقد أنها انطلقت من لبنان، في محاولة اغتيال واضحة تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي.

20 نوفمبر 2024: غارات إسرائيلية على تدمر السورية

شنت إسرائيل غارات جوية على مدينة تدمر السورية، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص،

18 مارس 2025: إلغاء جلسة شهادة نتنياهو بسبب استئناف القتال في غزة

أُلغيت الجلسة بعدما استؤنفت الأعمال القتالية في قطاع غزة، وبموافقة الادعاء، نظرا لمداولات أمنية طارئة.

2 مايو 2025: غارات إسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

قصفت إسرائيل محيط القصر الرئاسي في دمشق في رسالة مباشرة للنظام السوري وسط تصاعد التوترات في جنوب سوريا.

منتصف/أواخر يونيو 2025: تأجيلات وإلغاءات مرتبطة بالصراع مع إيران

خلال حملة الصراع التي استمرت نحو 12 يوما بين إسرائيل وإيران، تم تأجيل جلسات المحاكمة لأسباب أمنية ودبلوماسية، مدعومة بمشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية.

29 يونيو 2025: إلغاء جلسات المحاكمة لأسبوع بعد هجوم على إيران وسوريا

ألغت محكمة القدس جلسات المحاكمة المقررة لأسباب دبلوماسية وأمنية، بعد حملة عسكرية إسرائيلية استهدفت إيران وسوريا، بالتزامن مع مشاورات أمنية واسعة.

15 يوليو 2025: غارات على قوات النظام السوري في السويداء

شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية ردًا على اضطرابات طائفية، واستهدفت قوات النظام السوري في محافظة السويداء.

16 يوليو 2025: قصف مجمع وزارة الدفاع السورية في دمشق

أدى القصف إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 34 آخرين، واستهدف منشآت حيوية ضمن محيط العاصمة السورية.

17 يوليو 2025: تأجيل شهادة نتنياهو بعد قصف دمشق

أعلنت محكمة تل أبيب تأجيل شهادة نتنياهو بعد ساعات من الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي.

16 سبتمبر 2025: نتنياهو يعلن في المحكمة عن إطلاق "عملية كبيرة" في غزة

أثناء حضوره جلسة في المحكمة، أعلن نتنياهو أن إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة في غزة، ما أبرز التزامن الواضح بين المحاكمة والتطور الميداني العسكري.