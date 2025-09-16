الارهابي المجرم نتنياهو: أوروبا لم تعد موضع ثقة بعد ضغوط اللاجئين المسلمين و"حصار" قطر والصين



هاجم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، اللاجئين المسلمين في الدول الأوروبية، محملاً إياهم مسؤولية ما وصفه بـ"انقلاب الحكومات الأوروبية" على إسرائيل. وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي إن "اللاجئين المسلمين في البلدان الأوروبية يقفون وراء تغيير مواقف الحكومات الأوروبية الداعمة لإسرائيل، وإن إيقاف صادرات الأسلحة جاء نتيجة مباشرة للضغوط التي يمارسها هؤلاء اللاجئون على تلك الحكومات". وأضاف أن "إسرائيل تعاني أيضاً من حصار جزئي تفرضه قطر والصين"، مبيناً أن حكومته باتت مضطرة للاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية. وشدد على أن "بلدان أوروبا لم تعد موضع ثقة لإسرائيل". وتزامنت تصريحات نتنياهو مع انعقاد قمة عاجلة في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الرد على توسع رقعة العداء الإسرائيلي، بعد قصف استهدف قطر خلال الأيام الماضية.