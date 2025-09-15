ثقافة الكراهية والدجل والقتل

أكسيوس: الضربة الإسرائيلية على قطر نوقشت بين ترامب ونتنياهو قبل إطلاق الصواريخ


كشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، عن تفاصيل جديدة بشأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم مسبق بالعملية قبل إطلاق الصواريخ.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، إن "ترامب ناقش الضربة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولم يُبدِ اعتراضاً"، مبيناً أن "إسرائيل قررت لاحقاً مجاراة البيت الأبيض في نفيه أي علم مسبق للضربة، وذلك حرصاً على العلاقات بين البلدين".

وأضاف المصدر أن "هذه ليست المرة الأولى التي تختلق فيها إدارة ترامب روايات عن محادثاتها مع إسرائيل لاعتبارات سياسية داخلية"، مؤكداً أن التنسيق الأمني والسياسي بين واشنطن وتل أبيب ظل قائماً رغم التباينات العلنية في التصريحات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الارهابي المجرم نتنياهو: أوروبا لم تعد موضع ثقة بعد ضغوط اللاجئين المسلمين و"حصار" قطر والصين
أكسيوس: الضربة الإسرائيلية على قطر نوقشت بين ترامب ونتنياهو قبل إطلاق الصواريخ
الارهابي المجرم نتنياهو يهاجم قطر بعد انعقاد القمة: تقود جهودا لحصارنا
غزة: إسرائيل هدمت آلاف الأبراج السكنية وهجرت 350 ألف شخص
فضيحة مدوية تهز الشرطة الإسرائيلية بعد الكشف عن تعاونها مع منظمة اجرامية شهيرة
المجرم الارهابي نتنياهو يهاجم المتظاهرين ضد حكومته ويصفهم بـ"الفاشية"
وزير إسرائيلي يعترف: نحن معزولون.. وزراء مهمشون منبوذون والحرب تسير على هذا النحو لأننا غير قادرين
إثر تهديد من الحوثيين.. المجرم الجبان نتنياهو يجتمع بوزرائه في ملجأ سري
زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر: فوز نتنياهو نهاية الصهيونية
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة عن حزب ترامب تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك