أكسيوس: الضربة الإسرائيلية على قطر نوقشت بين ترامب ونتنياهو قبل إطلاق الصواريخ

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025)، عن تفاصيل جديدة بشأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم مسبق بالعملية قبل إطلاق الصواريخ.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، إن "ترامب ناقش الضربة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولم يُبدِ اعتراضاً"، مبيناً أن "إسرائيل قررت لاحقاً مجاراة البيت الأبيض في نفيه أي علم مسبق للضربة، وذلك حرصاً على العلاقات بين البلدين".

وأضاف المصدر أن "هذه ليست المرة الأولى التي تختلق فيها إدارة ترامب روايات عن محادثاتها مع إسرائيل لاعتبارات سياسية داخلية"، مؤكداً أن التنسيق الأمني والسياسي بين واشنطن وتل أبيب ظل قائماً رغم التباينات العلنية في التصريحات.