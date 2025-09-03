المجرم الارهابي نتنياهو يهاجم المتظاهرين ضد حكومته ويصفهم بـ"الفاشية"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو، المتظاهرين ضد حكومته والمطالبين بالتوصل إلى صفقة مع حماس لاستعادة المحتجزين لديها، وقال إنهم أشبه بـ" الكتائب الفاشية".

واعتبر نتنياهو في كلمة مصورة اليوم الأربعاء، أن المظاهرات ضد حكومته "ممولة ومنظمة وتجاوزت كل الحدود"، مشيرا إلى مطاردة المتظاهرين لوزراء الحكومة وتهديده شخصيا بالقتل.

وقال نتنياهو: "المظاهرة مشروعة في الديمقراطية، لكن ما يحدث في المظاهرات السياسية الممولة والمنظمة ضد الحكومة، والتي تجاوزت كل الحدود، إنها تُدمر الممتلكات وتُغلق الطرق وتعطل ملايين المواطنين وتُطارد المسؤولين المنتخبين وأطفالهم إلى رياض الأطفال والمدارس".

وأضاف أن المتظاهرين "يهددون يوميا بقتلي أنا وعائلتي ويُشعلون الحرائق وقالوا إنهم سيُحيطون منزلي، منزل رئيس الوزراء، بحلقة من النار، تماما كما تفعل الكتائب الفاشية".

وأشار إلى ما وصفه بـ"حالة عدم تطبيق القانون" يجب أن تتغير، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك و"الحفاظ على الديمقراطية" وفق وصفه.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء في مدينة القدس سلسلة احتجاجات بقيادة عائلات الجنود الإسرائيليين المختطفين للمطالبة بالضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.