ثقافة الكراهية والدجل والقتل

إثر تهديد من الحوثيين.. المجرم الجبان نتنياهو يجتمع بوزرائه في ملجأ سري


ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم الارهابي بنيامين نتنياهو نقل جلسة المجلس الوزاري المصغر إلى لملجأ محصن سري إثر تهديد الحوثيين بالرد بعد اغتيال رئيس الوزراء اليمني.

وقالت الصحيفة إن "نتنياهو أصر على نقل جلسة المجلس الوزاري المصغر أول أمس لملجأ محصن سري رغم أن الشاباك لم ير ضرورة لذلك".

وأضافت أن "مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم".

ولفتت إلى أن "مصادر مقربة من نتنياهو ربطت إصراره على نقل الاجتماع الحكومي بشهادته في محاكمته المتوقع استئنافها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إثر تهديد من الحوثيين.. المجرم الجبان نتنياهو يجتمع بوزرائه في ملجأ سري
زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر: فوز نتنياهو نهاية الصهيونية
"سأقضي على الإسلام".. مرشحة عن حزب ترامب تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)
قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان
الارهابيون يجتمعون ... لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو برعاية ترامب يخلط أوراق المنطقة
النائب الامريكي المتهم بالابتزاز الجنسي يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!
فضيحة في الكونغرس الأميركي.. ملكة جمال تتهم نائباً بابتزاز جنسي
فضيحة وتقرير صادم: كيف ساعدت شركة مايكروسوفت الجيش الإسرائيلي على تعقب ملايين الفلسطينيين
نجل نتنياهو يتهم زامير بقيادة "تمرد عسكري"
"إعلام إسرائيلي": ويتكوف وقع في فخ نتنياهو والحل بيد ترامب
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك