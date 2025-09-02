إثر تهديد من الحوثيين.. المجرم الجبان نتنياهو يجتمع بوزرائه في ملجأ سري

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم الارهابي بنيامين نتنياهو نقل جلسة المجلس الوزاري المصغر إلى لملجأ محصن سري إثر تهديد الحوثيين بالرد بعد اغتيال رئيس الوزراء اليمني.

وقالت الصحيفة إن "نتنياهو أصر على نقل جلسة المجلس الوزاري المصغر أول أمس لملجأ محصن سري رغم أن الشاباك لم ير ضرورة لذلك".

وأضافت أن "مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم".

ولفتت إلى أن "مصادر مقربة من نتنياهو ربطت إصراره على نقل الاجتماع الحكومي بشهادته في محاكمته المتوقع استئنافها".