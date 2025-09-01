زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر: فوز نتنياهو نهاية الصهيونية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء اليوم الاثنين، إن فوز ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا في الانتخابات "سيكون نهاية الصهيونية وانهيار إسرائيل".

وقال لابيد في مؤتمر لحزب "يش عتيد": "نحن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة. إذا لم نتحرك الآن، فلن يتبقى شيء لإنقاذه بعد عامين، وستُغلق نافذة الفرصة".

وشدد على ضرورة "إقرار دستور لإسرائيل، إلى جانب مواجهة الفساد وتعزيز حماية الشرطة والمحاكم"، مؤكدا أن "هذه الخطوات باتت ملحة للحفاظ على وجود إسرائيل".

وفي وقت سابق، دعا لابيد الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتذار عن موت الأطفال في غزة، معتبرا أن "ذلك يصب في مصلحة إسرائيل الدولية"، وأكد لابيد إن هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب والمختطفون يموتون، رافضا اقتراح تشكيل حكومة جديدة.