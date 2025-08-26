قال لصحفيين "لا تتصرفوا كالحيوانات!".. المبعوث الأميركي توماس براك يفجر الجدل في لبنان

أثار المبعوث الأميركي، توماس براك، يوم الثلاثاء، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يوجه عبارات وصفت بـ"الصادمة" لعدد من الصحفيين في القصر الجمهوري اللبناني، خلال زيارته إلى بيروت.

وخلال المؤتمر الصحفي، خاطب براك الصحفيين، قائلا: "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة".

وأضاف مهددا بوقف المؤتمر الصحفي: "في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء".

وتابع:"هل تريدون أن تعرفوا ما الذي يحدث؟ تصرفوا بتحضر، بلطف وتسامح. لأن هذه هي المشكلة الحقيقية فيما يحدث في المنطقة".

ويأتي المؤتمر الصحفي عقب عقد الموفدان الأميركيان توماس براك ومورغان أورتاغوس لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين الثلاثاء.