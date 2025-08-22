ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الارهابيون يجتمعون ... لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو برعاية ترامب يخلط أوراق المنطقة


كشفت مصادر خاصة لشبكة سكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة تسعى إلى ترتيب لقاء يجمع بين الرئيس السوري الشرع ورئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم الارهابي بنيامين نتنياهو في نيويورك، خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية واسعة تشهدها المنطقة.

وأوضحت المصادر أن هذه المساعي تأتي بالتوازي مع سلسلة خطوات ميدانية وسياسية، أبرزها: تخفيف الحزام الأمني حول محافظة السويداء، والتحضير لزيارة وفد رسمي سوري إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية ومديرية المخابرات. كما سيتم فتح طريق دمشق–السويداء خلال اليومين المقبلين وزيادة قوافل المساعدات إلى المحافظة.

وأكدت المصادر أن سوريا لن تسمح بإقامة ممر مباشر بين إسرائيل والسويداء، في حين عُيّن مؤخراً سفير مفوض فوق العادة لسوريا في الأمم المتحدة بمرسوم رئاسي، في خطوة اعتبرتها أوساط دبلوماسية جزءاً من التمهيد لهذه التحركات.

وبشأن الملفات العالقة، بيّنت المصادر أن إسرائيل تسعى للاحتفاظ ببعض المواقع التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق، خصوصاً "تل الحارّة" و"مركز الرادار" في جبل الشيخ، بينما يصرّ الموقف السوري على إحياء اتفاق فضّ الاشتباك الموقع بين الجانبين في أيار 1974. كما أشارت إلى إحراز تقدم في محادثات الشيباني مع ديرمر في باريس مؤخراً.

