ثقافة الكراهية والدجل والقتل

النائب الامريكي المتهم بالابتزاز الجنسي يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!


بعد ان اتهمته ملكة جمال الولايات المتحدة ليندسي لانغستون بالابتزاز الجنسي، يواجه عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري كوري ميلز، متاعب جديدة تتعلق بزوجته العراقية رنا السعدي، حيث انتشرت معلومات بأن زوجته اخذته في السابق الى حفل زفاف أقامه "رجل دين يعتقد انه على صلة بحركة حماس" في الولايات المتحدة الامريكية.

وتشير صحف أمريكية، الى ان النائب الجمهوري عن فلوريدا ميلز، تزوج من زوجته رنا السعدي عام ٢٠١٤ في مركز دار الهجرة الإسلامي بولاية فرجينيا، وأقام مراسم الزواج الإمام محمد الحانوتي، إمام المسجد السابق، المعروف بآرائه "المتطرفة"، ودعمه للجهاد، وكان الحنوطي آنذاك شخصيةً محترمةً في المجتمع المسلم المحلي، على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية ربطته لاحقًا بجماعات إسلامية.

وقال ميلز، وهو جندي مخضرم حائز على أوسمة خدم في العراق، إنه لم يكن على علم بتاريخ الحانوتي المثير للجدل عندما وافق على حفل الزفاف، مبينا ان حفل الزفاف أُقيم لمساعدة زوجته في الحصول على وثائق السفر إلى العراق لزيارة قريب مريض.

رنا السعدي عراقية أمريكية، ذات خبرة في الأمن القومي، شغلت مناصب استشارية خلال إدارة ترامب، وشاركت في تأسيس شركة للدفاع والأمن، إلى جانب فرعها التصنيعي ، وزودت الشركة الحكومة الأمريكية والدول الحليفة بالمعدات والتدريب، وشغل كل من ميلز والسعدي مناصب قيادية.

وتتمتع رنا السعدي بسجل أكاديمي ومهني حافل، حصلت على شهادة في اللغة الإنجليزية من جامعة بغداد، ثم حصلت على ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من الولايات المتحدة، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها شغلت مناصب تنفيذية عليا متعددة، وعملت كمستشارة في وزارة الخارجية الأمريكية، ومترجمة ومحللة في وزارة الدفاع الأمريكية في العراق.

زعم ميلز أنه والسعدي منفصلان منذ ثلاث سنوات، وأنهما بصدد إجراءات الطلاق، مع ذلك، لم يُعلن عن أي دعوى طلاق رسمية، رغم شهرة الزوجين.

وازدادت الحياة الشخصية لعضو الكونغرس تعقيدًا بعد مزاعم صادمة من ملكة جمال الولايات المتحدة، ليندسي لانغستون، حيث اتهمت ملكة الجمال ميلز بالتهديد بتسريب مقاطع فيديو وصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما، وهي خطوة تزعم أنها تُعتبر إباحية انتقامية، أُبلغت سلطات فلوريدا بالأمر، وهو قيد المراجعة حاليًا.

في حادثة منفصلة، اتهمت امرأة أخرى، تُدعى سارة رافياني، ميلز بالاعتداء الجسدي خلال نزاع عائلي في وقت سابق من هذا العام. ورفضت لاحقًا توجيه اتهامات، مع أن سجلات الشرطة تؤكد وصولهم إلى مكان الحادث.

على الرغم من تعريفه علناً بأنه مسيحي متدين واستحضاره القيم الدينية في خطابه السياسي، يقول المطلعون إن ميلز ربما مارس الإسلام لفترة وجيزة أثناء زواجه.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
