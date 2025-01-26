المجرم الخرف ترامب يرفع الحظر عن قنابل ألقتها 'اسرائيل' علی السيد نصرالله

أمر الرئيس الأمريكي المجرم الخرف دونالد ترامب برفع الحظر عن شحنة قنابل من زنة الفي رطل للكيان الإسرائيلي، وتشمل 1800 قنبلة من طراز أم كي 84 كان سلفه جو بايدن قد حظرها سابقاً.

في خطوة اجرامية وفي بداية ولايته الثانية، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الحظر عن شحنة من القنابل الفتاكة للاحتلال الاسرائيلي.

ترامب أمر برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل من زنة الفي رطل للكيان المحتل وتشمل 1800 قنبلة من طراز ام كي 84. وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع.

وذكر موقع أكسيوس أن ترامب أمر البنتاغون بالإفراج عن الشحنة فائقة التدمير حسب ما ذكر ثلاثة مسؤولين إسرائيليين. وسيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى تل أبيب في الأيام المقبلة.

وكان بايدن قد علق تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين لا سيما في مدينة رفح خلال الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. كما كانت إدارة بايدن عبرت عن قلقها من أن استخدام هذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة وذلك عقب مجزرة النصيرات الاسرائيلية التي راح ضحيتها 1000 فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من المدنيين حيث تنامت ادانات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان.

ترامب قال في منشور على منصة تروث سوشيال من دون الخوض في التفاصيل، إنّ الكثير من الأشياء التي طلبتها "إسرائيل" ودفعت أموالا من أجلها في طريقها الآن الى تل ابيب.

جدير بالذكر أنّ هذه القنابل استخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي في لبنان مستهدفاً مقر وجود قادة حزب الله وبينهم الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين حيث القى عشرات الاف الاطنان من هذه القنابل.