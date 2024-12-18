الوية الجولاني تتجاهل " الفيديوهات السوداء".. اغلبهم من مقاتليها

انتقدت نخب سورية، الاربعاء، ما اسمتها الفيديوهات السوداء التي تجتاح مواقع التواصل وتثير الفتن.

وذكرت النخب ، ان "فيديوهات تروج للفتن والطائفية والاساءة لرموز دينية بدات تجتاح منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا في سوريا دون اي تحرك من قبل الجولاني وادارة العمليات التي تعهدت بحماية السلم الاهلي".

واضافت، ان "المفارقة بان اغلب من يروج لهذه الفيديوهات هم بالاساس ارهابيين في الوية الجولاني لافتة الى ان المساس بالسلم الاهلي ومحاولة اشاعة لغة الطائفية امر بالغ الخطورة في سورية التي يشكل مجتمعها من نسيج قومي ومذهبي متنوع".

واشارت الى انه "بسبب ترويج الطائفية المقيتة رصدت ردوج افعال وصلت الى تخريب شواهد الشهداء المدافعين عن حرم السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق وباقي المناطق بسبب الانتماء المذهبي لهم وهذه صورة مبكرة تعكس خطورة ما يروج له الان".

يذكر العديد من الفيديوهات التي برزت في الاونة الاخيرة تروج لمفهوم طائفي مقيت دون اي تحرك لمعاقبتها".