‌‏مجلس الأمن يفشل في تبني قرار وقف النار في غزة بسبب فيتو أمريكي

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، في تبني قرار وقف إطلاق النار في غزة بسبب فيتو أمريكي.

وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن في كلمة له، إن "بلاده لن تؤيد قرارا لوقف إطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الرهائن".

وأضاف أن "وقف غير مشروط لوقف إطلاق النار يعني الاعتراف ببقاء حماس في غزة"، لافتاً الى أن "واشنطن ستواصل الضغط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في غزة".