نيويورك.. العاهرات واللصوص يمارسون أعمالهم علناً والشرطة تتجاهل شكاوى المواطنين

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، عن انتشار اعمال الدعارة والسرقة في شوارع نيويورك بشكل علني، وسط تجاهل الشرطة المحلية شكاوى المواطنين بهذا الخصوص.

ووفقا تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، فقد "أصبحت منطقة جاكسون هايتس في نيويورك، حيث تمارس العاهرات تجارتهن علناً ويمارس اللصوص أعمالهم، منذ اكثر من 5 أشهر".

واضافت ان "السكان المحليون اشتكوا من تشويه شارع روزفلت بالقرب من شارع 91 في كوينز، بسوق المهاجرين المفتوحة غير القانونية وعشرات العاملات في مجال الجنس على الأرصفة".

وخلال الأشهر الأخيرة، تضاعف عدد العاهرات اللواتي يتجولن في الشارع، فيما أصبح اللصوص أكثر عدائية، لدرجة أنهم أصبحوا يهددون بالانتقام من التجار عندما يتم القبض عليهم.