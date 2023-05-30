ثقافة الكراهية والدجل والقتل

بني سعود منجزاتهم هدم المعالم الدينية وسحل الرقاب...


هشام عبد القادر||

 

مملكة بني سعود تاريخهم اسود ..من يوم ما تم زرعهم بيد بريطانيا بقلب الأرض من حينها وهم علة وسواد اعظم على الأمة العربية والإسلامية...

فقط نبرز اهم اعمالهم السوداء..

سحل الحجاج اليمنين في تنومة..

التأمر على اليمن ..جعلها في حالة تمزق وتشتت والواقع يشهد اليوم ولا داعي نذكر ما قاموا به من حرب من آيام إمامة بيت حميد الدين..

حصار جائر على اليمن دون أي مبرر.. وقتل ودمار حل على الشعب اليمني طوال ثمانية أعوام..وما زال الحصار مستمر..

سجنوا معتمرين ومعتمرات من اليمن وغير اليمن..

سحلوا اعظم علماء القطيف ..الشيخ النمر ..

سجنوا العالم المنصف حسن فرحان المالكي..

سحلوا ..سجناء من أبناء البحرين..

ارسلوا جيوش واسلحة مدمرة لحصار البحرين ..بما يسمى درع الجزيرة...

هدموا كل المعالم الدينية في مقبرة البقيع ..ومكة ..وعدة معالم تم تغيرها..

لا نستطيع الحصر لجرائمهم ولا العد. لا بالمجلدات ولا الصحف..

ولكني سأقف مع شباب البحرين اليوم الذي تم إعدامهم بدون اي وجه حق...

اعدموا الشاب صادق ثامر والشاب جعفر سلطان..

وإننا لا ندين فقط ونستنكر ونقف عند هذا الحد ..بل نعلن تسخير كل أيامنا ما بقينا...لتعريف العالم الإسلامي كافة ..أنهم لن يستقيموا على الحق ما دام مقدساتهم محتلة ومسيطر عليها من قبل بني سعود الذين لا ينتمون للإسلام ولا إلى ملة المسلمين ..بأي صلة إنما هم شجرة تم زرعها من يد بريطانيا..  لتمزيق الأمة الإسلامية وتمزيق الأوطان العربية...

ونحن لا نؤمن مثقال ذرة ابدا أن فيهم مثقال ذرة خير للأمة الإسلامية...

ولكن الحكمة من وجودهم لعلها فقط بسبب عدم وحدة المسلمين حتى وأن تحررت المقدسات فسيظل المسلمين في حرب فيما بينهم من يمسك شأن المقدسات الإسلامية لذالك ندعوا الأمة الإسلامية إلى الوحدة ..وتحكيم كتاب الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيره إلا أحصاها.. ورثة الكتاب هم الاصفياء وآهل الذكر وآهل الله معروفين هم دعاة سلام للعالم كافة بمختلف اللغات.. اصبحت المقدسات الإسلامية ورقاب المسلمين في مظلومية عالمية والسبب عدم وحدة المسلمين ..وعدم تمسكهم بالحقيقة الخالصة.. وايضا السبب اليأس.. من روح الله...نحن نريد تحرير القدس.  ولن تتحرر القدس إلا إذا تحررت مكة والمدينة من بني سعود.. رضي من رضي ويأبى من أبى....

الكلام واضح.. ولن يتغير...

لو استمريتم اعوام وراء اعوام لتحرير القدس لن يتم ذالك ولن يتم تحرير الشعوب ولن يتم إعادت الثروات المنهوبة إلا بزوال بني سعود.   ومن ساعدهم..

ولعل العام القادم 2024 سيكون هناك أحداث وتغيرات ولن يكون الفضل لكم أيها الساكتون.. بل الفضل للحكمة والتغيرات التي ستكون بالداخل بالعمق السعودي...وللحكمة شؤون..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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بني سعود منجزاتهم هدم المعالم الدينية وسحل الرقاب...
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