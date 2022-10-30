ثقافة الكراهية والدجل والقتل

كم تبلغ ثروة عبدالرحمن السديس


هو واحد من الشخصيات الهامة على المستوى الديني في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العربي والإسلامي، وهو داعية سعودي الجنسية معروف إعلاميا، وكان قد تقلد عدد كبير من المناصب الهامة في الدولة،

وظهر اسمه في الإعلام في الفترة الأخيرة بناء على التقارير الإعلامية التي قالت ان هناك شكوك حول ملفات فساد تدور حوله تتعلق في الثروة التي يملكها، ونحن في موسوعة نت سوف نسلط الضوء حول كم ثروة عبدالرحمن السديس بالربال السعودي والدولار.

ثروة عبدالرحمن السديس

اشارت تقارير اعلامية وردت على لسان صحيفة العهد الجديد في السعودية إلى أن عبدالرحمن السديس الداعية السعودي يمتلك ثروة كبيرة تبلغ 600 مليون ريال سعودي، وقالت الصحيفة الى ان هناك شكوك فساد تتعلق في هذا المبلغ، مشيرة الى انه تم فتح تحقيق في الثروة التي يملكها السديس من قبل السلطات السعودية التابعة الى هيئة مكافحة الفساد في البلاد.

حقيقة مصادرة اموال السديس

لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل وزارة الداخلية أو هيئة مكافحة الفساد الحكومية في السعودية تفيد بأن هناك إجراء حكومي بمصادرة أموال السديس، وكل ما تم الحديث عنه في هذا الشأن هو تقارير اعلامية قالت انه تمت مصادرة الأملاك التي يملكها السديس وكامل الثروة الخاصة به، من جانبه التزم السديس الصمت حيال هذه التقارير ولم يصدر أي تصريح في هذا الصدد حتى الوقت الحالي.

سبب القبض على عبدالرحمن السديس

تضاربت الأنباء التي تتعلق في اعتقال الشيخ عبدالرحمن السديس في السعودية، اذ ان هناك من أكد انه تم اعتقاله على اثر ملفات الفساد التي تم الكشف عنها بحقه، وهناك من اتجه الى القول ان هذا الأمر شائعات ليس لها اي صحة على أرض الواقع، حيث ان الفريق الاخر اكد أن السديس يقيم في بيته وبين افراد عائلته ولم يتم اعتقاله من قبل اي جهة من الجهات الأمنية في المملكة.

ثروة عبدالرحمن السديس بالريال

تم تعيين الشيخ عبدالرحمن السديس امامًا للحرم في عام 1984 ميلادي، وساهم في انجاز مجموعة مُتنوعة من الاعمال المُختلفة وقد عُين أيضا رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد تبلغ ثروته حوالي 600 مليون ريال سعودي، ويتقاضى شهريًا حوالي 8200 ريال سعودي.

ثروة عبدالرحمن السديس بالدولار

امتاز السديس بمجموعة من الاعمال الخاصة بعيدًا عن الوظيفة التي يعمل بها في الدولة وهي امامًا للحرم المكي، وقد مُنح العديد من الامتيازات والوسوم كونه ابدع في امامته للحرم المكي، وتمكن من الحصول على ثروة هائلة نتيجة الاعمال الخارجيّة التي يقوم بها، وقدرت ثروته بالدولار الامريكي حوالي ١٥٩٦٣٧٥.٩٦.

وقد كان هناك غضب في الشارع السعودي في الساعات الاخيرة على اثر التقارير التي وردت عن عبدالرحمن السديس، ووقف افراد الشعب السعودي بين مصدق ومشكك لهذه الرواية، ولا يزال الجميع بانتظار المعلومات الرسمية من قبل الجهات الحكومية.

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