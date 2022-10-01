صحيفة بريطانية : السعودية اعتقلت واعدمت المئات من المعارضين منذ تولي بن سلمان السلطة

كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي ، السبت ، ان النظام السعودي ومنذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة في البلاد قام باعتقال واعدام المئات من العلماء المستقلين والأكاديميين والناشطين ، بمن فيهم سلمان العودة ، وهو شخصية دينية بارزة في العالم العربي طلب المدعون العامون الحكم عليه بالإعدام.

وذكر التقرير ان " آخر جرائم النظام السعودي هو قيامها باعتقال مالك الدويج بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن في 2 أيلول مع شقيقه عبد الوهاب الدويج بعد حملة قاما بها لاطلاق سراح والدهم سليمان الدويج وهو عالم ديني تم اعتقاله منذ عام 2016 وتم اخفائه قسرا بعد نشره لتغريدات تتحدث عن تربية الاطفال ".

واضاف ان " نجل رجل الدين اتهم السلطات السعودية في مقال نشره على موقع مجموعة داون لحقوق الانسان في الولايات المتحدة بتعذيب والده وحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضغط على الحكومة السعودية للإفراج عنه".

وبين مالك الدويج في مقاله إن " السلطات السعودية قامت بخطف وتعذيب واخفاء والده قسرا ولم يتم سماع اي خبر عنه منذ عام 2016 حتى الان " ، مناشدا بالقول " "إنني أتحدث من منزلنا في الرياض ، هنا في السعودية ، وأخاطر برد فعل وحشي من الحكومة السعودية. لكنني على استعداد لفعل أي شيء لتأمين إطلاق سراح والدي وأخي".

وكان رجل الدين سليمان الدويج قد حذر في تغريداته عن مخاطر تربية الاطفال وافسادهم بامتيازات كثيرة دون محاسبة مناسبة والتي اعتبرت انتقادا غير مباشر لملك السعودية وولي عهد محمد بن سلمان حيث تم اعتقال الرجل في مكة ونقل إلى سجن غير رسمي يقع في قبو قصر ملكي في الرياض ويديره أعضاء من حاشية محمد بن سلمان وفقا لتقارير المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان ".

واشار التقرير الى أن " السعودية اعدمت في السنوات الاخيرة المئات حيث تم تنفيذ 120 عملية إعدام حتى الآن في عام 2022 وحده وقد أعدمت المملكة 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي منذ عقود في آذار الماضي"