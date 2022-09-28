هل ستغدر الحكومة اللبنانية بالمقاومة وتُوَقِع مع إسرائيل إتفاقاً بترسيم الحدود؟.

د. إسماعيل النجار ||

إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان بحجة الخوف من إقدام المقاومة على عمل عسكري يُعطِل التوقيع!

فإن كانَ هذا الكلام الذي صدرَ عن مسؤولين صهاينة رفيعي المستوى حقيقياً وجادَّاً، فهذا يعني أن صفقةً مآ تجري من تحت الطاولة وخلف الكواليس بين مسؤولين لبنانيين وهوكشتاين لتمرير إتفاق لمصلحة إسرائيل يُلزِم المقاومة الصمت وسحب تهديداتها،

وفي حال حصول هذا الأمر فإن حزب الله سيقوم برَد فعل في الداخل اللبناني مؤكد سيعيدنا إلى المربع الأول قبل ٧ أيار ٢٠٠٨، وستنتقل الأزمة من الحدود الفلسطينية إلى الداخل اللبناني،

أما في حال سلكت المفاوضات طريقها القويم فإن لبنان سيفوز بفرض شروطهِ واستخراج نفطهِ وغازهِ وكسر الحصار عنه رغماً عن أنف أميركا والغرب وإنتشال نفسه من الهاوية،

لكن في بلد مثل لبنان تحكمه شريعة الغاب والنفاق السياسي وعصابات النهب والسرقة والصفقات لا أحد يضمن جانب هؤلاء المسؤولين لجهة عدم فعلها والتنازل عن بعض حقوق لبنان لصالح هذا العدو المتغطرس،

إذاً لبنان أمام إنفجارين داخلي أم خارجي، على الشعب أن يكون متهيِّء لأحدهما في هذا الوطن لا شيء يُطَمئِن.

بيروت في...

28/9/2022

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