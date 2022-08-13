دراسة: أمريكا شنت 400 حرب منذ تأسيسها.. والتكلفة 800 مليار دولار سنويًا

كشفت دراسة بحثية جديدة أن أكثر من ربع الهجمات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم في التاريخ الأمريكي قد حدثت في منطقة غرب آسيا وأفريقيا.

قال الاستطلاع ، الذي يحمل عنوان تقديم مشروع التدخل العسكري: مجموعة بيانات جديدة حول التدخلات العسكرية الأمريكية ، إن الولايات المتحدة نفذت ما يقرب من 400 تدخل عسكري منذ تأسيسها في عام 1776 حتى عام 2019 ، مع حدوث أكثر من ربعها في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وشددت الدراسة على أن التدخلات العسكرية الأمريكية استهدفت “بشكل متزايد” منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، ووجدت أيضًا أن حقبة ما بعد 11 سبتمبر أدت إلى “مستويات عداء أعلى” ، حيث أصبحت المغامرات العسكرية الأمريكية “أمرًا شائعًا بشكل كبير”.

قالت سيديتا كوشي ، الأستاذة المساعدة في جامعة بريدجووتر ستيت في ماساتشوستس ، وأحد مؤلفي الدراسة في مقابلة مع ميدل إيست آي: “كان التأثير التراكمي لما اكتشفناه من جهود جمع البيانات مفاجئًا حقًا”.

“لم نتوقع أن تكون كمية ونوعية التدخلات العسكرية الأمريكية كبيرة كما تم الكشف عنها في البيانات.”

وفي معرض تأكيده على “موقف الولايات المتحدة المتسم بالتدخل المفرط منذ عقود” ، قال كوشي إن البصمات العسكرية العالمية لأمريكا “قد تكون مفاجئة للأمريكيين. لكنها ليست مفاجئة لبقية العالم”.

وأشار التقرير إلى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ، قائلاً إن الولايات المتحدة برزت كقوة عسكرية مهيمنة في جميع أنحاء العالم بعد الحادث ، لكنها لم تسفر عن انخفاض في التدخلات العسكرية لواشنطن.

وذكر التقرير أن “حقبة ما بعد الحرب الباردة أنتجت عددًا أقل من صراعات القوى العظمى وحالات للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة ، ومع ذلك فإن التدخلات العسكرية الأمريكية تستمر بمعدلات عالية وأعمال عدائية أعلى”. “يستمر هذا النمط العسكري خلال فترة سلام نسبي ، وهو وقت أقل تهديدات مباشرة لأمن الولايات المتحدة وأمنها”.

وقالت الدراسة إن نهاية الحرب الباردة غير المقيدة للطموحات العسكرية الأمريكية العالمية ، مضيفة أنه حتى مع تقليص خصوم الولايات المتحدة من تدخلهم العسكري ، بدأت واشنطن “في تصعيد الأعمال العدائية” ، مما أدى إلى “اتساع الفجوة بين الإجراءات الأمريكية بالنسبة لخصومها”.

تتناول هذه النسخة من البرنامج الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وهزائمه المتتالية.

ونقلت الدراسة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قوله إن تكلفة الجيش الأمريكي تبلغ أكثر من 800 مليار دولار سنويًا ، وهو ما يمثل حوالي 40 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي.

وقالت البروفيسورة مونيكا دافي توفت ، المؤلفة المشاركة للدراسة: “تواصل الولايات المتحدة إعطاء الأولوية بشكل كبير لتمويل وزارة دفاعها مع الحد من التمويل والأدوار لوزارة خارجيتها” ، مضيفة أنه “في الوقت الحالي ، لدى الولايات المتحدة قوات خاصة أمريكية. منتشرة في دول أكثر من السفراء “.

وشدد التقرير على أن الولايات المتحدة تختار استخدام القوة العسكرية “لحل مشاكلها” ، وقال التقرير ، “لقد ولت الأيام التي ألقت فيها واشنطن بكل قوة جيشها في صراع ، كما فعلت في العراق وأفغانستان. اليوم ، الجيش بعيد القواعد ، مثل مطار أغاديز الذي تبلغ تكلفته 110 مليون دولار في النيجر ، تنفذ ضربات بطائرات بدون طيار بعيدًا عن أعين الجمهور في معظم أنحاء منطقة الساحل “.

وقالت الدراسة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسعت في وقت سابق من العام من الوجود العسكري الأمريكي في إفريقيا من خلال التراجع عن قرار سابق بسحب القوات من الصومال ، وإنشاء قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.

وحذرت من أنه “بالنظر إلى المشهد الحالي للتدخلات والقصور الذاتي ، نتوقع أن نرى اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا في التدخلات الأمريكية في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء”. ا