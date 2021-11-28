ثقافة الكراهية والدجل والقتل

تحقيق جديد: ترامب يستولي على 100 مليون دولار خلال ازمة كورونا


كشف تقرير لموقع صالون الامريكي ، الاحد، ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب منح مبلغ 100 مليون دولار من اموال البنتاغون لشركة تابعة لصهره جاريد كوشنر من اجل الاستجابة لوباء فايروس كورونا ، لكن الاموال لم ينفق منها دولار واحد بحسب هيئة رقابة حكومية.

وذكر التقرير انه “وبحسب هيئة الرقابة التي تقوم بالتحقيقات فان ادارة ترامب استغلت مؤسسة تمويل التنمية الدولية وهي وكالة حكومية مستقلة تمول مشاريع التنمية الخاصة ، لتوزيع 100 مليون دولار في شكل قروض ممولة من البنتاغون لتمويل الإنتاج المحلي للموارد الاستراتيجية اللازمة للاستجابة لتفشي وباء فايروس كورونا لتعزيز سلاسل التوريد الطبية ذات الصلة”.

واضاف ان “عشرات الشركات سعت للحصول على القروض للمساعدة في زيادة إمدادات البلاد من معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي واللقاحات واختبار الإمدادات بعد أن لجأ ترامب آنذاك إلى قانون الإنتاج الدفاعي تحت ضغط من الكونغرس”.

وتابع انه ” وحتى الوقت الحالي فان المبالغ المحتجزة في شركة كوشنر لم يصرف منها دولار واحد من البرنامج على الرغم من تلقي 178 طلبًا، وفقًا لتقرير جديد لمكتب المساءلة الحكومية ، على الرغم من أن الوكالة أنفقت أكثر من مليون دولار فقط من خلال الطلبات”.

واضاف ان ” الوكالة التابعة لكوشنر جمدت الطلبات الخاصة وستنتهي سلطتها في إقراض الأموال بموجب البرنامج في آذار من عام  2022، كما لم تحقق الوكالة أي نجاح في صرف القروض منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه أيضًا”.

واشار التقرير الى أن “هذه العملية تعتبر واحد من الاستراتيجيات الفاشلة التي اتبعتها ادارة ترامب في معالجة الوباء”.

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