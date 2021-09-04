مركز صهيوني يدعو بايدن لعدم الانسحاب من العراق بحجة حماية الأقليات

دعا مركز سايمون ويسنثال الصهيوني، الرئيس الامريكي جو بايدن الى ابقاء القوات الامريكية في العراق بحجة حماية المسيحيين والايزيديين .

ونقل موقع الوكالة اليهودية في تقرير ان المعهد الصهيوني وبعض المنظمات المتعاونة معه والتي تدعي انها منظمات حقوقية مثل منظمتي هيئة الاغاثة المسيحية العراقية واخرى تدعى يزدا كتبوا رسالة الى بايدن قالوا فيها نناشدكم نيابة عن شعبين تاريخيين معرضين للخطر ، المسيحيين الآشوريين واليزيديين ، أن تستمروا في تواجد القوات الأمريكية في العراق”.

واضافت الرسالة ” ندعوكم إلى مقاومة الضغط لسحب جميع القوات من العراق، فقد أظهر التاريخ الحديث الملطخ بالدماء أنه بدون هذا الوجود ، سينتهي تاريخ الآشوريين واليزيديين على أراضيهم القديمة “. بحسب مزاعم الرسالة .

واوضح التقرير ان ” الحاخام أبراهام كوبر ، العميد المشارك ومدير العمل الاجتماعي العالمي في مركز سايمون وييسنثال ، أجزاء من الرسالة بصوت عالٍ في اجتماع في نيويورك وجوليانا تيمورازي ، مؤسس ورئيس مجلس الإغاثة المسيحي العراقي. ، والقس جوني مور ، ناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة مؤتمر القادة المسيحيين وجميل شومر من منظمة يزدا انضم مباشرة من العراق”.

وجاء في الرسالة: “ان خسارة أكثر من مليون ونصف المليون من السكان الأصليين في العراق تنذر بتطهير عرقي أسوأ سيتجاوزنا بالتأكيد دون وجود القوات الأمريكية”. حتى فرقة متواضعة من الأمريكيين تجلب درجة كبيرة من الردع. إنه يجعل المتطرفين يفكرون مرتين قبل اجتياح مجتمعاتنا وإطلاق العنان للقتل والفوضى على الأبرياء”، بحسب زعمهم .

وفقًا للرسالة فإنه، كان هناك 1.5 مليون مسيحي عراقي و 600 ألف يزيدي في العراق قبل 20 عامًا. اليوم ، لا يوجد أكثر من 150 الف مسيحي و 400 الف ايزيدي في البلاد.